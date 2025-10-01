[속보] “최소 사망 69명, 부상 150명”…필리핀 세부 규모 6.9 강진

사망 69명·부상자 150명

필리핀 중부를 강타한 규모 6.9의 강진 이후 필리핀 보고시에서 차량들이 파손된 도로를 피해 지나가고 있다. AFP연합뉴스

장 라파엘리토 알레한드로 필리핀 민방위청 부청장도 “이번 지진으로 60명이 사망했다는 보고가 접수됐다”며 “

구조대원이 보고시에서 수색활동을 벌이고 있다. AFP연합뉴스

구조대원들이 지진 피해자를 옮기고 있다. EPA연합뉴스