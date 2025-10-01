축의금 5만원 내면 민폐?… 결혼식 식대 6만원 넘었다

한국소비자원, 결혼 서비스 업체 504곳 조사

결혼 평균 비용 2160만원…서울 강남이 가장 높아

1인당 식대 중간값은 6만원… 3.4% 증가

기사와 무관한 참고 사진. 국민일보DB

8만8000원으로 전국 최고 수준이었으며, 강남 외 서울 지역이 7만원, 경기·광주가 6만2000원으로 뒤를 이었다. 제주는 4만2000원으로 가장 낮았다.