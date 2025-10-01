한·미 비자 워킹그룹 “주한미국대사관에 전담 데스크 설치” 합의

외교부, “B-1 비자와 ESTA로도 장비 설치 등 가능 재확인, 공지 예정”

미 국무부도 “미국에 계속 투자하도록 적절하게 비자 처리”

한국과 미국 정부 대표단이 30일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 비자 워킹그룹 첫 회의를 열고 있다. 외교부 제공

미국 비자 제도 개선 방안을 논의하기 위한 ‘한·미 상용방문 및 비자 워킹그룹’을 공식적으로 출범하고 1차 협의를 진행했다고 외교부가 밝혔다.

한국은 또 미국 내 한국 공관과 미국 이민법 집행기관 간 협력체계를 구축하자고 제안했다. 이에 따라 한·미 양국은 한국 공관과 이민세관단속국(ICE)‧관세국경보호청(CBP) 지부 간 접점을 구축해 협력해 나가기로 했다.