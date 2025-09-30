PXG, 추석맞아 양육시설 향진원에 1천만원 기부금 전달
프리미엄 골프 브랜드 PXG 공식수입원 (주)카네(회장 신재호)는 민족의 명절 한가위를 앞둔 지난 25일 아동보호 및 양육 시설인 향진원을 방문해 기부금 1000만 원을 전달했다.
이날 PXG 사회공헌팀 및 임직원들은 향진원 아동들과 함께 퀴즈 게임, 에코백 만들기 활동 등 다양한 레크리에이션 프로그램을 진행하며 뜻 깊은 시간을 보냈다.
PXG 서범석 총괄 전무는 “지역 사회에 공헌하려는 마음으로 임직원의 자발적 참여형 사회공헌 활동을 꾸준히 이어갈 것”이라며 “천사 같은 아이들과 함께한 시간이 우리에게도 크나큰 감사와 기쁨을 주었다”고 했다.
PXG는 2021년부터 동물자유연대 등의 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 올해 초 입양 동물의 날에는 현물 후원을 진행하기도 했다. PXG의 사회공헌 활동 및 최신 소식은 공식 인스타그램 계정에서 확인할 수 있다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
