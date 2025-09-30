‘2017년 신인왕’ 장은수, 드림투어 17차전 우승…“내년 정규투어 우승이 목표”
연장전에서 심지연 꺾어
장은수(27)가 만수정 KLPGA 2025 드림투어 17차전(총상금 7000만 원·우승상금 1050만 원)에서 우승했다.
장은수는 30일 강원도 평창군 휘닉스CC(파72·6361야드)에서 열린 대회 마지막날 2라운드에서 보기는 1개로 줄이고 버디 7개를 잡아 6언더파 66타를 쳤다.
최종합계 10언더파 134타를 기록한 장은수는 심지연(24)과 공동 선두로 연장 승부를 펼쳐 연장 1차전에서 버디를 잡아 드림투어 통산 네 번째 우승 트로피를 들어 올렸다.
2016년 7월에 KLPGA에 입회한 장은수는 2017시즌 정규투어에서 신인상을 수상했다. 이후 2020년까지 정규투어에서 활약했으나 두각을 나타내지 못하고 정규투어와 드림투어를 병행하고 있다. 작년 시즌에는 정규투어 상금순위 99위로 밀려 드림투어에서 활동중이다.
장은수는 “올 시즌 드림투어 왕중왕전인 ‘KLPGA 파마리서치 리쥬란 드림투어 왕중왕전 2025’에서 우승하고 싶고, 내년에는 정규투어에서 우승하는 게 목표”라며 “장기적으로는 골프를 즐기고 사랑하는 선수가 되고 싶다”고 했다.
손연정(26)이 노원경(26), 김하은2(21), 최이수(20·큐캐피탈 파트너스)이 공동 3위(최종합계 9언더파 135타)에 입상했다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사