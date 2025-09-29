트럼프 “미국 밖에서 만든 모든 영화에 100% 관세”

트럼프 “미국 영화 제작 사업, 다른 나라들에 도둑 맞아”

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 미국 밖에서 제작된 모든 영화에 100%의 관세를 부과하겠다고 재차 예고했다.

미국 영화 산업을 보호하기 위해 외국에서 제작된 영화에 관세를 부과하겠다는 입장을 밝힌 바 있다.