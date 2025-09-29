특위 끝나도 위증고발 가능 ‘증감법’ 통과… 4大 쟁점법안 마무리

26일 서울 여의도 국회 본회의에서 정부조직법 일부개정법률안에 대한 수정안이 통과되고 있다. 연합뉴스

이로써 정부조직법 개정안, 방송미디어통신위원회 설치법, 국회법 개정안, 국회증언감정법 개정안 등 4가지 쟁점법안들에 대한 여야의 4박5일 간 필리버스터 대치는 마무리됐다.