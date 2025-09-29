효성해링턴 플레이스 영주 더리버, 10월 분양… “영주 원도심, 중대형 위주 공급”

효성해링턴 플레이스 영주 더리버는 경북 영주시 휴천동 612-2번지 일원에 위치하며, 지하 2층~지상 20층, 7개 동, 총 445가구 규모로 조성된다.

84㎡A 216가구, 84㎡B 173가구, 99㎡ 56가구 등 모두 전용 84㎡ 이상 중대형 위주로 공급된다.