효성해링턴 플레이스 영주 더리버, 10월 분양… “영주 원도심, 중대형 위주 공급”
효성그룹 계열사 진흥기업이 시공하고, 하나금융그룹 자회사 하나자산신탁이 시행수탁하는 ‘효성해링턴 플레이스 영주 더리버’가 오는 10월 경북 영주시 휴천동 일원에서 공급된다.
효성해링턴 플레이스 영주 더리버는 경북 영주시 휴천동 612-2번지 일원에 위치하며, 지하 2층~지상 20층, 7개 동, 총 445가구 규모로 조성된다. 84㎡A 216가구, 84㎡B 173가구, 99㎡ 56가구 등 모두 전용 84㎡ 이상 중대형 위주로 공급된다.
개방감과 채광, 수납 효율을 고려한 설계가 적용되고, 다양한 커뮤니티 시설과 조경 계획도 포함됐다.
단지는 서천과 인접해 일부 가구에서는 수변 조망이 가능하다. 인근에 영주 첨단베어링 국가산업단지(2027년 완공 예정)가 조성 중이고, 영주역세권 도시재생뉴딜사업도 추진 중이다.
영주역은 KTX 중앙선·영동선·경북선이 지난다. 중앙고속도로 영주 IC 및 국도 5·36번을 통해 대구·안동·문경 등으로 이동할 수 있다. 생활 인프라는 홈플러스, 신영주번개시장, 농협파머스마켓 등 대형 유통시설과 영주국민체육센터, 영주적십자병원 등이 있다.
영주남부초·병설유치원, 대영중, 영주중, 대영고 등이 인근에 있다.
견본주택은 경북 영주시 가흥동 1505-1번지에 들어설 예정이다.
권중혁 기자 green@kmib.co.kr
