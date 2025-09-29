세계사이버대학, 통합방문요양협회와 업무협약 체결
세계사이버대학은 통합방문요양협회와 상호협력 업무 협약(MOU)을 체결해 요양서비스 전문 인력 양성과 지역사회 복지서비스 증진을 위한 노력에 나선다.
양 기관은 지난 18일 경기 남양주시 세계사이버대학 학습지원센터에서 세계사이버대학 문희주 총장과 통합방문요양협회 송옥화 회장 등이 참석한 가운데 협약 체결식 행사를 진행했다.
세계사이버대학은 사회복지 분야 교육 프로그램에 특화된 대학으로, 사회복지학과, 노인복지학과, 청소년복지상담학과 등 다양한 복지 관련 학과를 운영하며, 이론과 실무를 겸비한 복지서비스 인재 양성에 주력하고 있다.
통합방문요양협회는 남양주시 관내 요양기관 간의 협력을 강화하고, 방문요양 서비스의 질적 향상을 위한 다양한 활동을 펼치고 있는 지역 복지 네트워크의 중심 기관이다.
이번 협약에 따라 양 기관은 ▲양 기관의 운영목적 달성을 위한 지원 ▲양 기관 임직원의 교육기회 확대를 위한 공동 활동 지원 ▲인재 발굴 및 육성을 위한 장학지원 ▲기타 상호 발전을 위한 활동 ▲양 기관의 시설 사용지원 등 분야에서 긴밀하게 협력하기로 했다.
문희주 세계사이버대학 총장은 “이번 협약은 교육기관과 지역복지 현장의 협력을 통해 실무 중심의 교육과 지역사회 기여를 동시에 실현할 수 있는 뜻깊은 자리”라며 “앞으로도 다양한 협력모델을 통해 요양 및 복지 분야의 전문성을 높여가겠다”고 밝혔다.
송옥화 통합방문요양협회장은 “현장의 목소리를 교육에 적극 반영할 수 있는 기회가 마련됐다”며 “실제적인 협력을 통해 요양서비스의 질을 높이고, 종사자의 전문성을 강화해 나갈 수 있을 것이다”라고 기대를 내비쳤다.
