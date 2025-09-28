‘최애 이름’ 찾아 SNS 도배, ‘칸쵸깡’ 열풍…‘메시지 마케팅’이 뜬다

‘칸쵸깡’ 열풍에 40주년 칸쵸 역주행

‘ㅏㅏㅏ맛우유’ 라벨, 매출 20% ↑

‘내 이야기’가 제품에? 팬심 잡는다

'칸쵸 이름 찾기' 인증샷 모음. 소셜미디어 캡처

(카니·쵸니·쵸비·러비)을 더한 총 504개의 이름을 과자 표면에 무작위로 새겼다.

‘이름 찾기 챌린지’가 유행처럼 번졌다. 가족이나 연인이 서로의 이름을 찾아 인증샷을 올리고 있다. 가수 아이유 등 인플루언서가 라이브 방송에서 자신의 이름이 새겨진 칸쵸를 공개하며 열풍은 확산했다.

칸쵸깡’(여러 봉지를 뜯어 원하는 이름을 찾는 행위),

‘칸쵸드볼’(칸쵸를 드래곤볼처럼 모으는 행위) 등의 신조어까지 생겼다. 급기야 일부 중고거래 플랫폼에서는 K팝 아이돌 이름이 적힌 칸쵸가 웃돈에 거래되기까지 했다.

칸쵸 '내 이름을 찾아라'. 롯데웰푸드 제공

코카콜라의 'Share a Coke' 캠페인. 코카콜라 홈페이지 캡처

빙그레 바나나맛우유, ‘ㅏㅏㅏ맛우유’ 마케팅. 빙그레 바나나맛 우유 홈페이지 캡처

오리온 초코파이 정 50주년 기념 제품 이미지. 오리온 제공