목포보성선 착공 23년 만에 개통…관광 활성화·주민 이동권 확대

26일 개통식…1조 6천459억원 투입 82.5km 단선전철 -

- 목포~보성 1시간 10분으로 단축…평일 8회·주말 10회



전남 목포와 보성을 잇는 목포보성선이 27일 정식 개통됐다.

김영록 전라남도지사가 26일 신보성역에서 열린 ‘전남남해선 목포보성선 개통식’에 참석해 축사를 하고 있다. 전남도 제공