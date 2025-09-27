강상구 나주시 부시장, 추석 명절 맞아 군부대 장병 위문
강상구 부시장, 제8332·6855부대 방문
“국토방위·수해복구, 시민 안전 헌신”
위문품 전달하며 장병들 사기 진작
강상구 전남 나주시 부시장이 추석 명절을 앞두고 육군 제8332부대와 공군 제6855부대를 방문해 위문품을 전달하고 장병들을 격려했다.
27일 나주시에 따르면 강 부시장은 지난 25일 군부대를 방문해 “지난 호우피해 때 수해복구에 적극 나서주시고 시민들이 생업에 전념할 수 있도록 국토방위에 묵묵히 헌신해 주시는 국군 장병들의 노고에 늘 감사드린다”며 “명절에도 고향을 가지 못하는 장병들이 즐겁고 따뜻한 명절을 보내길 바란다”고 말했다.
군부대 관계자는 “매년 명절이면 군부대를 직접 방문해 위문품을 전해 주시는 나주시에 감사드린다”며 “국토방위와 지역 안보를 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
나주시는 매년 설과 추석 명절에 군부대를 방문해 장병들의 노고에 대해 감사를 전하며 장병들의 사기를 진작시키고 병역의무를 다하고 있는 군 장병들에게 따뜻한 정을 전달해 오고 있다.
나주=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
