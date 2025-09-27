[속보] 국정자원 8시간째 진화작업…배터리팩 분리·제거 시도
정부 전산 자원을 통합 관리하는 행정안전부 산하 국가정보자원관리원(국정자원)에서 배터리 교체 작업 중 화재가 발생해 8시간 가까이 진화 작업이 계속되고 있다.
소방청은 27일 오전 3시 기준 대전 유성구 소재 국정자원 화재를 진압 중인 소방당국은 대량 물 분사로 화재 진화를 진행 중이라고 말했다.
소방 당국은 연소가 확대되지 않도록 방지하며 배터리팩 분리 및 제거 작업을 시도 중인 것으로 전해졌다. 서버에는 질식소화포를 덮어 수손피해를 최소화하며 진화 작업 중이다.
방당국에 따르면 이날 오전 2시 기준 소방 인력 136명, 경찰 20명이 현장에서 진화 작업을 벌이고 있다. 소방 장비 54대(지휘 4·탱크 3·펌프 26·화학 1·굴절 2·구조 2·구급 3·배연 4·기타 9)도 투입됐다.
행정안전부와 소방청에 따르면 전날(26일) 오후 8시 15분쯤 대전 유성구 소재 국정자원 5층 무정전·전원 장치(UPS)실에서 배터리 교체 작업 도중 리튬배터리에서 화재가 발생했다.
이 불로 배터리 교체 작업자 40대 1명이 얼굴과 팔에 1도 화상을 입어 병원 치료를 받고 있다. 100명도 자력 대피했다.
김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사