검찰총장 대행 “검찰청 폐지, 안타깝지만 존중”

노만석 검찰총장 직무대행이 8일 오전 서울 서초구 대검찰청에 출근하고 있다. 연합뉴스

노만석 검찰총장 직무대행이 검찰청을 폐지하는 내용의 정부조직법 개정안이 국회 본회의를 통과한 데 대해 안타까움을 표하면서도 형사사법체계에 빈틈이 없도록 하겠다는 입장을 밝혔다.