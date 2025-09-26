이제 더는 그만…인천대교에 안전난간 설치 추진

2009년 개통 이후 89명 투신

이번달만 4명 숨지거나 실종

인천대교 모습. 뉴시스

투신 사고가 자주 발생하는 인천대교에 추락 방지 시설을 설치하는 방안이 추진된다.

국토부 관계자는 “사고 예방을 위해 인천대교에 안전난간 설치를 전향적으로 검토하고 있다”며 “협의가 원만하게 진행될 경우 이르면 내년 하반기 설치를 마칠 수 있을 것”이라고 말했다.