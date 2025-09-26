김영록 지사, APEC 정상회의 성공개최 기원…특별예금 가입
영호남 상생협력 일환
캠페인 참여 분위기 조성 기여
김영록 전남도지사는 26일 APEC 정상회의 성공적 개최를 기원하고 영호남 상생협력을 위해 ‘APEC 성공 기원 특별예금’ 가입 릴레이 캠페인에 참여했다.
이번 특별예금은 APEC 정상회의 성공을 응원하는 전 국민 참여형 금융상품으로, 가입 기간은 1년이다. 1인당 100만 원 이상 3000만원 이내에서 가입할 수 있다.
김 지사는 이날 NH농협은행 전남도청지점을 방문해 예금에 가입하고, “APEC 정상회의의 성공적 개최를 진심으로 응원한다”며 “앞으로도 다양한 분야에서 영호남 상생협력을 적극 추진하겠다”고 말했다.
김 지사의 예금 가입은 개최지인 경북도를 제외한 전국 광역지자체장 최초다. 타 지자체장들의 가입 릴레이 참여 분위기를 조성하는 데 기여할 것으로 기대된다.
