이 대통령, 이시바 日 총리와 30일 부산서 정상회담

2004년 고이즈미-노무현 이후

비서울 지역에서 양국 회담 21년 만



강유정 대통령실 대변인이 18일 서울 용산 대통령실에서 금일 진행된 대통령 주재 수석보좌관회의 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이시바 총리는 이 대통령 초청으로 오는 30일부터 다음달 1일까지 1박 2일 일정으로 한국을 방문한다고 강유정 대통령실 대변인이 26일 브리핑에서 밝혔다.

양국 정상은 부산에서 한·일 정상회담과 만찬 등 일정을 소화할 예정이다. 이번 방한은 지난달 이 대통령의 일본 방문에 대한 이시바 총리의 답방 차원이다. 또한 양국이 선언한 셔틀외교 재개가 완성된다는 의미를 갖는다.