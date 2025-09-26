대통령실 “이시바 日총리 9월 30일~10월 1일 방한”
이재명 대통령이 30일 1박 2일 일정으로 한국을 공식 방문하는 이시바 시게루 일본 총리와 부산에서 정상회담을 갖는다.
일본 총리가 양자 회담을 계기로 서울 외 도시를 방문하는 것은 2004년 고이즈미 준이치로 당시 일본 총리가 제주도에서 노무현 당시 대통령과 정상회담을 가진 후 21년 만이다.
강유정 대통령실 대변인은 26일 용산 대통령실 브리핑을 통해 “양 정상은 부산에서 정상회담, 만찬 등 일정을 가질 예정”이라고 밝혔다.
이어 “이번 이시바 총리 방한은 지난 8월 재개된 셔틀외교에 따라 양 정상이 조만간 한국에서 만나기로 한 데 따른 것”이라고 덧붙였다
이 대통령은 지난달 일본을 방문해 이시바 총리에게 셔틀외교를 제안하며 서울이 아닌 지방에서 회동하자고 말했었다.
강 대변인은 정상회담과 관련해 “한·일 정상은 양국 간 미래지향 협력 발판을 더욱 공고히 하고, 역내 평화와 안정을 위한 한·미, 한·미·일 공조 강화 방안과 양국 공동 관심사에 대한 허심탄회한 의견을 나누게 될 것”이라고 설명했다.
이시바 총리가 한국을 찾는 것은 지난해 10월 취임 후 처음이다.
다만 이시바 총리는 이미 집권 자민당 총재에서 물러날 의사를 밝힌 데다 다음 달 4일이면 새 총재가 선출될 예정이어서 이번 일정은 총리로서 마지막 방한이 될 전망이다.
기시다 후미오 전 총리도 퇴임 직전인 지난해 9월 한국을 방문했었다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
