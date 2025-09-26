한강버스, 방향타 이상으로 회항…벌써 3번째 고장, 승객 70명 하선

한강버스. 연합뉴스

앞서 22일 오후 7시쯤 옥수 출발 잠실행 한강버스(102호)와 오후 7시30분쯤 잠실 출발 마곡행 한강버스(104호)가 전기 계통 이상으로 문제가 생겨 운항을 중단한 바 있다.