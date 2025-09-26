시사 전체기사

광양서 타이어 부품업체 불…3시간 만 초기 진화·인명피해 없어

입력:2025-09-26 15:50
공유하기
글자 크기 조정
26일 오전 전남 광양시 태인동 한 타이어 공장에서 불이 나 소방 당국이 진화작업을 벌이고 있다. 광양소방 제공

전남 광양의 한 타이어 부품업체에서 화재가 발생했으나 소방 당국에 의해 3시간 만에 초기 진화됐다. 다행히 인명피해도 발생하지 않았다.

26일 전남도소방본부에 따르면 이날 오전 11시35분쯤 광양시 태인동 한 타이어 부품업체 내 재료 보관 창고에서 불이 났다.

신고를 받고 출동한 소방 당국이 3시간 만에 초기 진화했다. 인명피해는 없었으나 창고 2개동 중 1개동과 부품이 타고 그을리는 피해를 입었다.

소방 당국은 화재 직후 대응 1단계를 발령하고 잔불을 끄고 있다.

광양시는 검은 연기 확산 등으로 인한 시민 피해를 우려해 마스크 착용과 차량 우회를 안내하는 문자 메시지를 발송했다.

경찰과 소방 당국은 잔불을 정리하는 대로 정확한 화인과 피해 규모를 조사할 방침이다.

광양=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
'오픈런 아닌 전날런' 치열한 불꽃축제 자리 선점
尹, 사복에 수용번호 ‘3617’ 명찰… 흰머리 그대로
[단독] 청소년 성범죄 피해 사건, 부모 대신 ‘대리 통지’ 가능해진다
[단독] ‘김건희특검’ 파견검사 40명 중 절반가량 “돌아가겠다”
[속보] ‘개그계 대부’ 전유성, 폐기흉 악화로 별세
[단독]노동부 제재 불만 50대 민원인, 방화 협박하다 체포
태어난 지 일주일 된 갓난아기를 ‘끈’에 칭칭…왜?
‘43억 횡령’ 황정음, 1심서 ‘집유 4년’
국민일보 신문구독