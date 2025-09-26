엠넷 오디션 ‘보이즈 2 플래닛’, 최종 8인 데뷔 확정
엠넷 오디션 프로그램 ‘보이즈 2 플래닛’이 경연 끝에 8명의 최종 데뷔 멤버를 확정했다.
엠넷은 26일 새 보이그룹 ‘알파 드라이브 원’(ALD1·알디원)의 멤버로 이상원, 조우안신, 허씬룽, 김건우, 장지아하오, 이리오, 정상현, 김준서 등 8명이 결정됐다고 밝혔다. 팀명은 ‘K팝 질주가 만들어내는 카타르시스, 반드시 최고가 되겠다는 목표와 열정을 가진 하나의 팀’이라는 의미가 담겼다.
이들은 223개국 글로벌 시청자들의 투표를 통해 선정됐으며, 총 160명의 참가자 가운데 20대 1의 경쟁률을 뚫고 데뷔하게 됐다. 최종 투표는 지난 18일부터 25일까지 진행된 1차 투표와 지난 25일 생방송 중 진행된 2차 투표(투표수 2배 반영)를 합산해 한국 50%, 글로벌 50% 비율로 반영됐다.
투표 결과 이상원이 729만3777표를 얻으며 최종 1위를 차지했다. 이어 조우안신(595만137표), 허씬룽(573만1887표), 김건우(485만4331표), 장지아하오(423만8175표), 이리오(414만7134표), 정상현(386만2466표), 김준서(385만6677표)가 데뷔 멤버로 확정됐다.
1위에 오른 이상원은 “오늘부터는 제 자신보다 여러분들을 더 아끼게 되는 계기가 될 것 같다”며 “이처럼 아름다웠던 여정은 없었다”고 소감을 밝혔다. 현장을 찾은 부모님을 향해서는 “인생에서 자랑할 거리가 하나 있다면 부모님의 아들이라는 것”이라며 눈시울을 붉혔다.
새롭게 탄생한 알디원은 내년 정식 데뷔를 거쳐 향후 5년간 활동할 예정이다.
‘보이즈 2 플래닛’은 글로벌 아이돌 서바이벌 브랜드로, 2023년 방영된 시즌1에서는 9인조 그룹 제로베이스원(ZB1)을 배출했다. 이번 시즌은 한국어 참가자 80명, 중화권 참가자 80명을 모아 한국어판(K)과 중국어판(C) 두 버전으로 제작돼 화제를 모았다.
그 결과 최종 글로벌 투표에는 총 2656만9300표가 몰렸고, 티빙 실시간 최고 점유율은 95%를 넘겼다. 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 집계 TV-OTT 비드라마 화제성 조사에서는 9주 연속 1위를 기록하며 흥행을 입증했다.
