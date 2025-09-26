넥슨 ‘퍼스트 디센던트’ 첫날부터 도쿄 달군 사연

‘퍼스트 디센던트’ 부스 전경. 넥슨 제공

넥슨의 루트슈터 ‘퍼스트 디센던트’가 ‘도쿄게임쇼 2025’ 개최 첫날부터 현장을 방문한 글로벌

‘퍼스트 디센던트’의 시즌3 ‘돌파’의 핵심 신규 콘텐츠인 ‘라운지’를 실제 모습으로 구현한 부스는 특히 눈에 띈다.

부스에 전시된 ‘호버 바이크’. 넥슨 제공

도쿄게임쇼 현장에서 처음으로 공개된 글로벌 유명 IP ‘베요네타’와의 컬래버레이션 소식과

베요네타 컬래버레이션 코스튬 플레이. 넥슨 제공

한편 넥슨게임즈의 이범준 총괄PD와 주민석 디렉터는 부스를 방문해 일본 관람객들을 포함한

시연존에서 게임을 플레이하는 게이머들. 넥슨 제공

넥슨게임즈 이범준 총괄PD는 “도쿄게임쇼를 통해 시즌3 ‘돌파’의 핵심 콘텐츠와 새로운