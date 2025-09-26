넷마블문화재단, 장평중 학생 대상 ‘2025 게임탐험대’ 진행
넷마블문화재단은 지난 24일 넷마블 본사에서 장평중학교 학생들을 대상으로 ‘2025 게임탐험대’를 진행했다고 26일 밝혔다.
게임탐험대는 게임 진로에 관심 있는 청소년(대학생 포함)을 대상으로 게임산업 현장 방문과 게임박물관 관람, 임직원 직무강의 등을 통해 게임직군에 대한 이해를 돕고 미래 진로 설계에 밑바탕이 되는 정보를 제공하는 프로그램이다. 지난 2016년부터 10년째 진행해오고 있다.
기존 견학프로그램이란 명칭을 올해부터 게임탐험대로 변경했으며, 초등학생 및 성인(기업/기관) 대상으로 연령 범위를 확대했다.
이번 프로그램에는 장평중학교 학생들이 참여, 게임산업 및 게임업계의 다양한 직무에 대한 이해도를 높이는 시간을 가졌다. 이 밖에도 게임 직무 보드게임 체험, 넷마블 사옥 라운딩, 넷마블게임박물관 관람 등 다양한 프로그램을 소화했다.
특히 중학생의 눈높이에 맞춰 진행된 게임 직무 보드게임을 통해 학생들은 게임산업 속 직업을 간접적으로 경험해보는 등 진로 탐색 및 선택에 도움을 받았다.
게임탐험대에 참여한 한 학생은 “보드게임을 통해 다양한 게임 직군을 이해할 수 있어 좋았다”며 “친구들과 협업하여 게임을 개발하고 소개해볼 수 있어 즐거웠다”고 밝혔다.
건강한 게임문화의 가치 확대 및 미래 창의 인재 양성, 나눔 문화 확산 등을 위해 지난 2018년 출범한 넷마블문화재단은 ‘문화 만들기’ ‘인재 키우기’ ‘마음 나누기’ 등 3가지 영역을 중심으로 다양하고 전문화된 사회공헌 활동을 전개하고 있다.
