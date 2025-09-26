시사 전체기사

‘영웅시대 경기북부사랑방’ 고양동에 추석맞이 김치 후원

입력:2025-09-26 14:49
저소득층 50가구에 따뜻한 마음 전달


경기 고양시 덕양구 고양동은 지난 25일 가수 임영웅 팬클럽 ‘영웅시대 경기북부사랑방’이 추석을 맞이해 김치 500㎏을 후원했다고 밝혔다.

임영웅 팬클럽은 추석을 앞두고 따뜻한 명절 분위기를 더하고자 김치를 후원했으며, 김치는 경제적 어려움을 겪고 있는 저소득층 50가구에 전달될 예정이다.

강복희 영웅시대 경기북부사랑방 회장은 “임영웅 가수의 선한 영향력을 함께 이어가고자 회원들과 뜻을 모았다”며 “작은 정성이지만 이웃들에게 힘과 위로가 되길 바란다”고 말했다.

장재영 고양동장은 “소외된 이웃을 위해 귀한 나눔을 실천해 주신 영웅시대 경기북부사랑방 회원분들께 깊이 감사드린다”며 “전달받은 김치는 저소득 가정에 소중히 잘 전달하겠다”고 전했다.

고양=박재구 기자 park9@kmib.co.kr

