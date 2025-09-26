오늘의브랜딩, 산업디자인전문회사로 공식 인증
브랜딩 전문 에이전시 오늘의브랜딩(AUBE KOREA)는 한국디자인진흥원(KIDP)으로부터 ‘산업디자인전문회사’ 인증을 획득했다고 밝혔다.
이번 인증은 산업디자인진흥법 제9조에 따라 조직 체계, 디자인 전문 인력, 실적, 신용도 등을 기준으로 평가해 부여되는 국가공인 등록 제도로, 오늘의브랜딩이 브랜드 전략부터 실행까지 아우르는 전문성과 설계력을 공식적으로 인정받은 결과다.
오늘의브랜딩은 의료기관, 뷰티 브랜드, 소비재, 로컬 비즈니스 등을 중심으로 기획-디자인-콘텐츠 실행-운영 전략까지 전주기 대응이 가능한 조직 구조를 갖추고 있다.
‘브랜드의 새벽을 기획한다’는 철학 아래, 네이버, 카카오, 구글, 메타 등 디지털 플랫폼 기반의 온라인 마케팅은 물론, 공간·패키지 디자인과 오프라인 브랜딩 요소까지 통합한 광고 기획을 전방위로 수행하고 있다.
한국디자인진흥원의 산업디자인전문회사로 등록됨으로써 오늘의브랜딩(AUBE KOREA)은 단순한 광고 기획을 넘어, 산업 전반에 내재된 브랜드의 본질과 가치를 전략적으로 재해석하고, 클라이언트의 성장을 함께 설계할 수 있는 새로운 전주기 브랜딩 접근법을 제시할 수 있게 됐다.
오늘의브랜딩은 이번 인증을 계기로 기획·디자인·콘텐츠·공간·플랫폼 운영까지 이어지는 전방위 브랜드 실행력을 강화해 고객사와의 장기적 파트너십 기반 위에서 지속 가능한 성장을 견인하는 전략 기획사로 자리매김할 계획이다.
안준성 대표는 “오늘의브랜딩은 단순히 보여주는 디자인이 아니라, 비즈니스의 핵심을 설계하는 브랜딩 전략을 지향한다”며 “앞으로도 더 많은 브랜드와 함께 새벽을 여는 여정에 동행할 수 있게 돼 기쁘다”고 전했다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
