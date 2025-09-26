한수원 ‘계속운전 사업 홍보 이미지 공모전’ 개최
한국수력원자력이 원전 계속운전 사업의 필요성과 비전을 국민에게 알리기 위해 ‘탄소중립 실현을 위한 계속운전 사업 홍보 이미지 공모전’을 개최한다.
한수원은 이번 공모전을 통해 계속운전이 2030 국가온실가스 감축목표(NDC) 달성과 에너지 안보 확립, 국가 에너지원 확보에 기여하는 의미를 국민에게 쉽게 전달하고자 한다.
공모 주제는 NDC 달성을 위한 에너지원, 에너지 안보 확립, 국가에너지 자원의 효율적 활용 등이며, 슬로건을 포함한 작품은 가점을 받을 수 있다. ‘지구와 모두를 위한 최선의 선택, 계속운전’ 등 예시 문구 활용도 가능하다.
참가 자격은 대한민국 국민 누구나 가능하며 개인 또는 최대 3인 이내 팀 단위 참가가 가능하다. 응모작은 순수 창작물이어야 하며 옥외 매체 광고 활용을 고려해야 한다. 단순히 사명·CI나 미래 배경 이미지만 사용한 단순 디자인은 제한된다. 생성형 AI로 제작된 작품은 심사 대상에서 제외된다.
접수 기간은 9월 22일부터 10월 22일까지이며, 결과는 11월 초 발표된다. 총 상금은 900만원 규모로, 대상 1점에 500만원, 우수상 2점 각 100만원, 장려상 4점 각 50만원이 지급된다.
출품 규격은 A2 사이즈(420㎜×594㎜), 해상도 300dpi 이상의 JPG 파일로 제출해야 하며, 수상자는 수정 가능한 원본파일(AI, PSD)을 제출해야 한다.
응모작의 저작권 침해나 법적 문제 발생 시 책임은 응모자에게 있으며, 수상작의 저작재산권과 2차 저작물 작성권은 한수원에 귀속된다. 수상작은 향후 홍보 캠페인, SNS, 전시 행사 등에 활용될 예정이다. 공모전 관련 문의는 라우드소싱 사이트 내 게시판에서 가능하다.
한수원 관계자는 “계속운전이 탄소중립과 에너지 안보에 핵심적인 역할을 하고 있다”며 “국민의 다양한 아이디어가 모여 의미 있는 성과로 이어지기를 기대한다”고 밝혔다.
박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
