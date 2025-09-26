드림에이지, PvP 신작 ‘알케론’ 2차 알파 테스트

드림에이지는 자사가 서비스하고 본파이어 스튜디오가 개발 중인 차세대 팀 기반 PvP 게임 ‘알케론(Arkheron)’이 26일부터 28일까지 사흘간 글로벌 PC 게임 플랫폼 스팀(Steam)을 통해 2차 알파 테스트를 진행한다고 26일 밝혔다.

지난 20일부터 22일 1차 알파 테스트를 진행한 지 4일 만이다.알케론은 45명의 플레이어가 3인 1팀을 이뤄 총 15개 팀이 경쟁하는 전략적 PvP 게임이다. 내년 PC와 엑스박스 시리즈, 플레이스테이션을 통해 출시 예정이다.이번 테스트에선 핵심 콘텐츠인 팀플레이와 전투 시스템을 검증한다. 이용자들은 스팀 내 알케론 페이지를 통해 신청 후 참여할 수 있다. 드림에이지와 본파이어 스튜디오는 테스트에서 나온 피드백을 반영해 게임의 완성도를 높여 나갈 방침이다.드림에이지는 이번 주 일본 마쿠하리 멧세에서 열리는 도쿄게임쇼 2025 크리에이터 라운지에 알케론을 출품한다. 현장 부스에서는 인플루언서를 대상으로 한 시연과 포토부스 등 체험 콘텐츠가 운영되고 현지 인플루언서와의 직접 소통도 이뤄진다.드림에이지는 이번 참가를 통해 일본 시장에서의 브랜드 인지도를 확대해 나간다는 전략이다.이다니엘 기자 dne@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지