플랭, 열 사용한 ‘확쓸이 열 제초기’ 상용화

업체는 성능 시험을 진행한 결과 동작 확인 검사, 가스 누설 시험, 부품의 고정, 화염 제초 성능에 있어 적합 판정을 받았으며, 해당 제품은 현재 조달청 벤처나라와 학교장터에도 등록돼 다수의 학교와 교육지원청, 농장 등에 납품되고 있다고 설명했다.

특히 최근에는 한국항공대학교와 경기테크노파크의 도움으로 기존 수동방식에서 전동과 무선 조종 방식을 추가로 개발하여 판매에 나섰다.