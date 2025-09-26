LV BnF ‘디에이이펙트’, 독일 더마테스트와 글로벌 안정성 업무 협약
㈜로지스밸리비앤에프(이하 LV BnF, 대표이사 박효영)와 DA메디컬그룹이 손잡고 론칭한 더마코스메틱 브랜드 ‘디에이이펙트(DA EFFECT)가 세계적 권위의 피부 전문 테스트 기관인 독일 ‘더마테스트’로부터 제품의 안정성을 최우수 등급으로 인정받았다고 26일 밝혔다.
협약식은 강남 ‘DA성형외과’ 본원에서 이상우 DA 메디컬그룹 대표원장과 마르셀 보스(Marcel Voss) 더마테스트 CEO를 비롯해 브랜드 관계자 등이 참석한 가운데 진행됐다. 이번 협약을 통해 디에이이펙트가 획득한 ‘엑설런트(Excellent)’ 등급 인증을 다시금 확인하는 한편, 향후 선보일 신제품 등에 대해서도 더마테스트와의 검증 및 피부 안정성 확보를 위한 협력을 확고히 하겠다는데 뜻을 모았다. (사진제공=피알런)
이한형 기자 goodlh2@kmib.co.kr
