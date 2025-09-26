국민 65% “민생쿠폰, 경기에 도움”…사용처 1위 ‘이곳’

민생회복 소비쿠폰 2차 지급 첫날인 지난 22일 낮 충북 제천시 영서동 행정복지센터 접수창구 앞에 줄선 시민들의 모습. 연합뉴스

국민 10명 중 6명은 민생회복 소비쿠폰이 경기 활성화에 도움이 된다고 생각한다는 조사 결과가 나왔다.

2차 쿠폰을 사용하고 싶은 곳도 1위는 음식점(52.4%)이었다. 그 뒤를 슈퍼마켓 34%, 농수산물점 26%, 병원 25.6%, 정육점 19.7% 등이 이었다.