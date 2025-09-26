“李대통령 추석 선물 35만원”…이틀 만에 ‘당근’ 등장

“李대통령 추석 선물 35만원”…이틀 만에 ‘당근’ 등장
이재명 대통령의 취임 후 첫 명절 선물이 공개 이틀 만에 중고거래 플랫폼에 등장했다.
26일 기준 당근마켓에 이 대통령의 추석 선물 판매 글이 여러 건 올라와 있다. 한 판매자는 ‘이재명 대통령의 첫 선물 세트다. 전통 디자인이 고급스러운 탁상시계 2개와 각 지역 특산물이 포함돼 있다’고 적었다. 판매자 대다수는 가격을 35만원~30만원대로 설정했다.
대통령실은 지난 23일 추석 선물을 공개했다. 국가와 사회발전을 위해 헌신한 각계 주요 인사, 호국영웅, 재난·재해 피해 유족과 사회적 배려 계층 등에 전달될 계획이다. 올해는 산업재해 근절 노력의 일환으로 산재 희생자 유가족에게도 선물이 전달됐다.
문재인·박근혜·이명박 전 대통령과 고(故) 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사 등도 선물을 수령하게 된다. 내란과 주가조작 등 혐의로 구치소에 수감 중인 윤석열 전 대통령 부부는 선물 지급 대상에서 제외됐다.
대통령실은 “민족의 명절 한가위를 맞아 전직 대통령 및 배우자에 대한 예우와 국민 통합의 의미를 담았다”고 밝혔다. 이번 추석 선물은 이 대통령의 서명이 담긴 탁상시계와 8도 수산물, 경북 의성 쌀 등으로 구성됐다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
