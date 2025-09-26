국민의힘 “69박70일, 모든 법안 필리버스터 할 것”

박수민 국민의힘 의원이 26일 국회 본회의에서 정부조직법 수정안에 대한 필리버스터(무제한 토론)를 13시간 넘게 이어가고 있다. 연합뉴스

지금 국회가 단순히 여야 간 법안을 둘러싸고 논쟁이 벌어지고 있는 상황이 아니고 이재명 대통령을 비롯한 여권 관계자들의 범죄 흔적 지우기, 그것을 위해서 법안과 사법부 압박과 여야 청문회와 이런 것들이 동시에 진행되고 있는 상황”이라고 주장했다.

쟁점법안만 항의하면 되지 다 저렇게 하려고 하느냐고 의문을 가지실 수도 있겠습니다마는

민주당이 원하는 것이 법안처리나 그런 데에 있지 않고 전 정부에서 있었던 이 대통령과 관련한 재판을 정지시키거나 무죄로 만들기 위해 사법부를 흔드는 일종의 헌정질서 파괴에 가까운 입법폭주를 하고 있기 때문”이라고 말했다.

여야가 합의한 법안, 민생 관련 법안 등에 대해서는 필리버스터를 진행하는 것에 부담을 느끼는 당내 기류가 있다는 점에 대해서는 “

전체적으로는 지금 저희의 절박한 사정에 대해서는 어느 정도 공감하고 있는 상황으로 저는 느끼고 있다”고 전했다.