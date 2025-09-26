[속보] 尹, 사복에 수용번호 ‘3617’ 명찰… 흰머리 그대로
윤석열 전 대통령이 지난 7월 3일 내란 우두머리 혐의 공판 이후 85일 만에 법정에 출석했다.
윤 전 대통령은 26일 오전 9시30분쯤 법무부 호송차량을 타고 서울중앙지법 정문에 도착했다. 호송차량에는 다른 재소자들도 함께 탑승한 것으로 전해졌다. 앞서 개별 차량을 타고 법원에 출석했던 것과 비교하면 이례적이다. 일반 재소자와 같이 수갑과 포승줄도 착용한 것으로 알려졌다.
이날 재판은 오전 10시15분부터 서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현) 심리로 시작됐다. 재판부는 윤 전 대통령에 대한 특수공무집행방해 혐의 등 사건의 1차 공판과 보석 심문을 진행할 예정이다. 윤 전 대통령은 재판과 보석 심문에 모두 참석한다. 앞서 윤 전 대통령은 지난 7월 10일 재구속된 이후 건강상 이유로 내란 사건 공판에 11차례 연속 불출석했다.
윤 전 대통령은 수용복이 아닌 검은색 정장의 사복 차림으로 법정에 들어섰다. 가슴 부분에는 수용번호 ‘3617’이 적힌 명찰을 달았다. 평소와 달리 염색을 하지 않아 흰머리가 그대로 드러났고, 머리카락의 길이는 비교적 짧은 편이었다. 즐겨 착용하던 ‘빨간색 넥타이’도 하지 않았다.
이날 재판에서는 피고인의 신원을 확인하는 인정신문 후 특검팀과 윤 전 대통령 측의 모두진술이 이뤄진다. 이어지는 보석 심문에서 윤 전 대통령 측은 방어권 보장과 건강 문제 등을 이유로 불구속 재판의 필요성을 강조할 것으로 보인다.
윤 전 대통령이 직접 발언할 가능성도 있다. 특검팀은 범행의 중대성과 증거인멸 우려 등을 근거로 반박할 전망이다.
재판부의 허가에 따라 법원은 이날 1차 공판 시작부터 끝까지 전 과정을 중계한다. 법원은 자체 영상카메라로 촬영한 후 개인정보 비식별화 등을 거쳐 인터넷에 영상을 공개할 예정이다.
다만 보석 심문은 중계되지 않는다. 재판부는 심문 중계 불허 이유를 이날 재판에서 설명할 예정이다.
내란 우두머리 혐의로 구속기소 됐던 윤 전 대통령은 지난 3월 법원의 구속 취소 결정으로 풀려났다가 넉 달 만인 7월 특검팀에 다시 구속됐다.
특검팀은 윤 전 대통령을 체포영장 집행을 방해한 혐의, 비상계엄 선포 전 국무회의에 참석하지 못한 국무위원 9명의 계엄 심의·의결권을 침해한 혐의, 계엄선포문을 사후 작성·폐기한 혐의 등으로 재판에 넘겼다.
한편 같은 날 윤 전 대통령의 부인 김건희 여사에 대한 공판준비기일도 열릴 예정이다. 중앙지법 형사합의27부(부장판사 우인성)는 이날 오후 3시 자본시장법 위반 혐의 등으로 기소된 김 여사의 공판준비기일을 열어 증인신문 일정을 정리한다. 준비기일에는 피고인 출석 의무가 없어 김 여사는 법정에 나오지 않을 예정이다.
박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr
