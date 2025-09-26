김태균 전남도의장, 바르게살기운동 회원대회서 ‘화합·질서’ 강조
김태균(사진) 전남도의회 의장이 전남도청 김대중강당에서 개최된 ‘2025 바르게살기운동 전남회원대회’에 참석하여 아름다운 전남만들기를 위해 노력해 온 유공회원에게 표창을 수여하고 축사와 함께 격려했다.
26일 전남도의회에 따르면 전날 열린 전남회원대회에는 김영록 전남도지사와 전남도의회 도의원, 22개 시군협의회 회원 등 1000여명이 참석한 가운데 대회기 입장을 시작으로 행동강령 낭독, 표창수여, 성과보고, 퍼포머스 순으로 진행됐다.
김 의장은 축사를 통해 “수상하신 한분 한분께 축하드리며, 오늘 회원대회에서 마음껏 힐링하고 소통하시길 바란다”면서 “바르게살기운동은 말 그대로 바르게 살기이며, 진실과 질서 그리고 화합의 이념이라는 글귀 자체가 너무나 좋은 품격있는 단체”라고 강조했다.
이어 “여러분들이 계시기에 전라남도가 화합되고 질서 있고 올바르게 가지 않을까 생각한다”며 “교통안전 캠페인과 나눔 및 봉사활동을 열심히 하시길 바라며, 전라남도의회도 열심히 돕겠다는 말씀을 드린다”고 말했다.
바르게살기운동 전남협의회는 ‘진실, 질서, 화합’의 3대 이념 실현을 설립목적으로 22개 시군에서 2만1522명이 교통안전 캠페인을 비롯해 친절도민 발굴, 자랑스런 전남만들기 등 안전문화 정착을 위한 다양한 사업을 펼치고 있다.
무안=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
