광양경자청, 2025 제2차 투자유치 활동 추진상황 보고회 개최
투자유치 활동 실적·애로사항 등 투자유치 전략 논의
광양만권경제자유구역청은 투자유치 담당 PM(Project Manager) 등 임직원 20여명이 참석한 가운데 ‘2025년 제2차 PM 투자유치 활동 추진 상황 보고회’를 개최했다고 26일 밝혔다.
전날 청사 상황실에서 열린 보고회는 투자유치 실현 가능성이 높은 70여 개의 타깃기업에 대한 체계적인 관리와 투자유치 활동 시 애로사항 및 향후 활동계획 등을 논의·공유하기 위해 개최됐다.
회의는 담당 PM들이 관리기업별 투자유치 활동 추진 현황 및 3분기 추진 성과, 문제점 등을 보고하고, 이어 참석자 간 질의응답 및 자유토론 형식으로 진행됐다.
구충곤 광양경자청장은 “투자유치 활동 시 발생하는 애로사항과 개선방안 모색, 투자유치 담당 PM들의 폭넓은 투자유치 전략과 노하우를 공유하는 자리가 됐다”며 “이번 보고회가 투자유치 담당 직원으로서의 역량을 한층더 강화하여 지역내 산업 성장동력의 심장과 같은 역할을 하기를 기대한다”고 말했다.
광양경자청은 올해 일본, 중국, 영국, 독일, 인도네시아 등 국내외 투자유치 활동을 적극 추진하고, 투자유치 직원 역량 강화를 위한 ‘투자유치 역량 강화 교육’, ‘유관기관 공동 투자유치 워크숍’ 등을 개최하여 GFEZ 투자유치 활성화에 적극 나설 계획이다.
