광양경자청, 2025 제2차 투자유치 활동 추진상황 보고회 개최

투자유치 활동 실적·애로사항 등 투자유치 전략 논의

보고회. 광양경자청 제공

광양만권경제자유구역청은 투자유치 담당 PM(Project Manager) 등 임직원 20여명이 참석한 가운데 ‘2025년 제2차 PM 투자유치 활동 추진 상황 보고회’를 개최했다고 26일 밝혔다.