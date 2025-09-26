“병원에서도 유머에 애드리브”… 고 전유성의 마지막
폐기흉 악화로 세상을 떠난 ‘개그계 대부’ 전유성이 생전 마지막까지도 후배들과 교류했던 것으로 전해졌다. 전유성은 후배 양성에 관심이 많아 ‘후배들의 사랑을 받는 선배’로 통했다고 한다. 그가 연명치료를 거부하고, 딸 제비씨와 많은 대화를 나누며 삶의 마지막을 정리했다는 이야기도 전해졌다.
후배 개그맨 엄영수는 “전유성이 교육해서 개그맨이 된 후배들이 40명이 넘는다. 항상 우리의 정신적 지주가 돼 줬다”고 25일 고인을 추모했다. 엄영수는 장기간 방송활동을 해오면서 몇 차례 하차 위기에 놓인 적이 있다고 한다. 그때마다 방패막이가 돼 준 건 선배 전유성이었다. “엄영수 같은 사람이 필요하니 함부로 내치면 안 된다”며 후배를 감싸줬다는 것이다.
엄영수가 최근 저서 ‘연예비사, 남기고 싶은 이야기’를 썼을 때 발 벗고 나서준 것도 전유성이었다. 엄영수는 “(고인이) 지난 7월 병원에서 입원한 채로 책 서평을 써줬다. 생전 마지막으로 글을 써준 것”이라며 “사력을 다해 글을 써 줄 정도로 후배 사랑이 지극했다”고 회고했다.
여러 축제와 지방 행사에서도 전유성의 아이디어가 빛을 발했다고 한다. ‘코미디 아카데미’를 설립해 지방에 있는 ‘개그 꿈나무’들도 활동할 수 있도록 길을 열어주기도 했다. 엄영수는 “(고인이) 각 지방자치단체로부터 점심값 정도 되는 돈만 받고서 컨설팅을 해줬다”며 “코미디 아카데미를 통해 지방 코미디 발전에도 크게 기여했다”고 강조했다.
김학래 대한민국방송코미디언협회장은 고인의 마지막 모습을 생생하게 기억하고 있었다. 그는 “(고인이 사망하기) 전날 병원에서 보고 온 것이 마지막이었는데, 그때까지만 해도 유머에 애드리브를 하듯이 바로바로 대화가 가능했다. ‘먼저 가 있을 테니 가서 만나자’는 이야기도 했다”고 회상했다.
그는 고인에 대해 “한국 코미디의 인적 자원을 업그레이드하고, 유망한 후배들을 이끌면서 코미디의 위상을 높인 분”이라며 “코미디 하면 유랑극단만 생각하던 때에 ‘개그맨’이라는 용어를 쓰기 시작하면서 코미디에 대한 인식을 바꿔놓았다”고 말했다.
가수 남궁옥분은 SNS에 “전날에도 근력 운동 하시라는 카카오톡에 ‘응’이라는 답을 주셨는데 하루 만인 오늘 밤 9시5분에 가셨다”며 “연명치료도 거부하시고 따님 제비와 얘기도 많이 나누시고 전유성답게 떠나셨다”고 적었다. 그러면서 “세상 돌아가는 걸 휴대전화로 모두 살피며 SNS도 모두 보시고 책을 끝까지 손에서 멀리하지 않으신 귀한 사람”이라고 고인을 추모했다.
개그맨 김대범도 SNS를 통해 “저의 스승이신 개그계의 대부 전유성 선생님께서 하늘의 별이 되셨다. 불과 오늘 낮에 건강 회복을 바라는 마음을 표현했는데 어찌 이럴 수가 있느냐”며 “나이를 떠나 항상 젊은 감각의 신선한 개그를 하셔서 늘 감탄하며 배울 수 있었다”고 애통해했다.
이어 “스승님처럼 나이를 먹어 가고 싶었다. 그럴 수 있게 노력하겠다”면서 “스승님의 성함처럼 하늘에서 유성으로 계속 빛나며 여행하시기를 바란다”고 남겼다.
