시사 전체기사

[속보] 북한, 김선경 부상 유엔총회 참석 확인…“25일 출발”

입력:2025-09-26 06:19
수정:2025-09-26 06:53
공유하기
글자 크기 조정
김정은 북한 국무위원장이 참석한 가운데 지난 9일 평양 만수대의사당에서 공화국 창건(정권 수립) 77주년 기념 국기게양식 및 중앙선서모임이 진행됐다고 조선중앙TV가 10일 보도했다. 조선중앙TV화면

북한은 김선경 외무성 부상이 미국 뉴욕에서 열리는 제80차 유엔총회 참석차 출국했다고 26일 밝혔다.

조선중앙통신은 이날 “외무성 부상 김선경 동지를 단장으로 하는 조선민주주의인민공화국 대표단이 유엔총회 제80차 회의에 참가하기 위하여 25일 평양을 출발하였다”고 보도했다.

국제기구 담당인 김 부상은 전날 오전 북한 고려항공편으로 경유지인 중국 베이징 서우두(首都)공항에 도착한 것으로 파악됐다.

북한은 지난 2014∼2015년에는 리수용 당시 외무상을, 2016∼2018년에는 리용호 당시 외무상을 유엔총회에 보냈다.

그러나 도널드 트럼프 미국 대통령 1기 행정부 시절 북미 정상의 ‘하노이 노딜’ 이후인 2019년부터는 별도 고위급 대표단 파견 없이 김성 주유엔 북한 대사가 연설을 맡아왔다. 북한에서 보낸 대표가 유엔에서 연설하는 것은 7년 만이다.

김선경 부상은 유엔총회 고위급회기 마지막날인 29일(현지시간) 연설할 예정이다.

박은주 기자 wn1247@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
박은주 기자
온라인뉴스부
박은주 기자
432
온라인뉴스부
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 청소년 성범죄 피해 사건, 부모 대신 ‘대리 통지’ 가능해진다
[단독] ‘김건희특검’ 파견검사 40명 중 절반가량 “돌아가겠다”
[속보] ‘개그계 대부’ 전유성, 폐기흉 악화로 별세
[단독]노동부 제재 불만 50대 민원인, 방화 협박하다 체포
“AI·AI·AI” 올인한 손정의 자산 54조원… 최고액 경신
‘집주인 매물 걷고, 매수자 패닉바잉’ 시즌2?… 서울 집값 또 과열 조짐
명절마다 기부한 쌀만 35t…15년째 이어진 따뜻한 선물[아살세]
정청래 “내란 스트레스, 소비쿠폰으로 위로…자부심 느껴”
국민일보 신문구독