[속보] 트럼프 “韓 대미투자금 3500억 달러…그것은 선불”
도널드 트럼프 미국 대통령이 25일(현지 시간) 무역합의에 따른 한국과 일본의 대미투자 약속을 언급하면서, 투자가 선불로 이뤄질 것이라고 말했다.
트럼프 대통령은 이날 백악관 집무실에서 열린 행정명령 서명식에서 “우리는 일본에서 5500억달러(약 774조9500억원), 한국에서 3500억달러를 (투자)받고 있다”며 “그것들은 선불이다(that's up front)”고 말했다.
트럼프 대통령은 “우리는 무역협상에서 아주 잘하고 있다. 중국 등 많은 국가들과 잘하고 있다”고도 했다.
트럼프 대통령이 정확히 어떤 의도를 갖고 언급했는지는 명확하지 않으나, 투자가 빠르게 이뤄질 것이란 점을 강조하기 위한 발언으로 풀이된다.
한국의 경우 아직 무역합의 세부 협상이 완료되지 않았다.
김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사