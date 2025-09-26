시사 전체기사

[속보]트럼프, 틱톡 지분 매각 합의 행정명령 서명…미국내 사업권 인수

입력:2025-09-26 05:35
수정:2025-09-26 05:41
공유하기
글자 크기 조정

김영석 플랫폼전략팀장 yskim@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
[단독] 청소년 성범죄 피해 사건, 부모 대신 ‘대리 통지’ 가능해진다
[단독] ‘김건희특검’ 파견검사 40명 중 절반가량 “돌아가겠다”
[속보] ‘개그계 대부’ 전유성, 폐기흉 악화로 별세
[단독]노동부 제재 불만 50대 민원인, 방화 협박하다 체포
명절마다 기부한 쌀만 35t…15년째 이어진 따뜻한 선물[아살세]
‘43억 횡령’ 황정음, 1심서 ‘집유 4년’
정청래 “내란 스트레스, 소비쿠폰으로 위로…자부심 느껴”
“3개월간 210회 방문” 대통령실 단골 카페는 ‘어디’
국민일보 신문구독