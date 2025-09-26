‘뉴욕 K-푸드 전도사’ 김혜경 여사…“놀림받던 김밥 인기 엄청나”

김혜경 여사가 24일(현지시간) 오전 뉴욕한국문화원에서 열린 'K-푸드 현장간담회'에 참석해 참가자들의 발언을 듣고 있다. 대통령실 제공

오전 뉴욕한국문화원을 방문해 문화원 내에서 열린 ‘K-푸드 현장간담회’에 참석했다고 전은수 대통령실 부대변인이 25일 서면브리핑을 통해 밝혔다.

김혜경 여사가 24일(현지시간) 오후 뉴욕 코리아소사이어티에서 맨해튼한국학교 동포 어린이 18명과 김밥을 만든 뒤 기념사진을 찍고 있다. 대통령실 제공

한식은 단순한 음식이 아니라 한국인의 삶과 정서를 담은 문화”라고 강조하면서 다양한 분야에서 한식을 알리는데 기여하고 있는 각 분야 전문가들에게 감사의 인사를 전했다.

이재명 대통령과 함께 미국 뉴욕을 방문한 김혜경 여사가 23일(현지시간) 코리아타운의 한 식료품매장을 방문해 판매 중인 식재료들을 살펴보고 있다. 연합뉴스