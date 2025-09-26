‘뉴욕 K-푸드 전도사’ 김혜경 여사…“놀림받던 김밥 인기 엄청나”
유엔총회 방문을 위해 미국 뉴욕을 방문한 이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 현지에서 ‘K-푸드’의 우수성을 알리기 위해 동분서주했다.
김 여사는 24일(현지시간) 오전 뉴욕한국문화원을 방문해 문화원 내에서 열린 ‘K-푸드 현장간담회’에 참석했다고 전은수 대통령실 부대변인이 25일 서면브리핑을 통해 밝혔다.
김 여사는 문화원 직원들을 격려하며 “세계 문화예술의 중심이라고 할 수 있는 뉴욕에서 한국문화의 독창성과 우수성을 알리기 위한 노력을 이어가 달라”고 당부했다.
김 여사는 K-푸드 현장간담회에서 뉴욕에서 활동하는 한식 셰프와 K-푸드 테마관광 전문여행사, K-푸드 유통 종사자 등 한식 관련 전문가들과 만나 한식 세계화의 현황과 전망에 대해 의견을 나눴다고 대통령실은 전했다.
김 여사는 “한식은 단순한 음식이 아니라 한국인의 삶과 정서를 담은 문화”라고 강조하면서 다양한 분야에서 한식을 알리는데 기여하고 있는 각 분야 전문가들에게 감사의 인사를 전했다.
김 여사는 같은날 오후 뉴욕 코리아소사이어티에서 맨해튼한국학교 동포 어린이 18명과 함께 김밥을 만들며 한식의 뿌리와 가치를 전하는 행사에도 참석했다.
전 부대변인은 김 여사가 푸드 컬럼니스트인 김기란 셰프와 함께 능숙한 솜씨로 직접 김밥을 싸는 시범을 보였다고 전했다.
김 여사는 “한식이 미국에서 이렇게나 인기가 많은지 뉴욕에 와서 코리아타운의 상점들을 둘러 보고 실감했다”며 “10년 전 미국학교에서 도시락 김밥은 놀림의 대상이었지만 지금은 인기가 엄청나다. 오늘 주신 의견도 적극 참고해 전 세계에 한국음식을 알릴 수 있도록 노력하겠다. 함께 해달라”고 당부했다.
앞서 김 여사는 전날 뉴욕 코리아타운의 반찬가게·마트·서점 등을 방문해 상인들로부터 한식과 한국 문화에 대한 설명을 듣기도 했다.
뉴욕=최승욱 기자 applesu@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사