[속보] ‘개그계 대부’ 전유성, 폐기흉 악화로 별세
‘개그계 대부’로 불리던 전유성이 25일 별세했다. 향년 76세.
대한민국방송코미디언협회에 따르면 전유성은 폐기흉 증세가 악화하면서 이날 밤 9시5분쯤 세상을 떠났다.
기흉은 폐에 생긴 기포(공기주머니)가 터지면서 흉막에 공기가 새어 들어가 그 압력으로 폐 일부분이 수축하는 질환이다.
전유성은 폐기흉 증상이 악화돼 전북 전주 한 종합병원에 입원했었다.
유족으로는 딸 제비씨가 있으며, 장례는 희극인장으로 치뤄진다. 빈소는 서울아산병원에 마련된다.
고인은 서라벌예술대를 졸업한 뒤 1969년 데뷔했다. 희극인이나 코미디언이라고 불리던 시대에 ‘개그맨’이라는 단어를 처음 사용한 것으로 알려졌다.
