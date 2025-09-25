시사 전체기사

[속보] 중국 “북한 최선희 외무상 27~30일 방중”

입력:2025-09-25 16:12
최선희 북한 외무상. 뉴시스

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

