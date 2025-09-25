“가족에게 메일 보내” 방산업체 직원, 총상 입고 사망…타살 정황 없어

총기 개발 부서 소속 직원…퇴근 않고 남아있던 것으로 추정

A씨가 가족에게 보낸 메일이 발견됐으며 현재까지 타살로 볼만한 정황은 없다”며 “사고 경위를 면밀하게 조사할 예정”이라고 전했다.