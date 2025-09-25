“가족에게 메일 보내” 방산업체 직원, 총상 입고 사망…타살 정황 없어
총기 개발 부서 소속 직원…퇴근 않고 남아있던 것으로 추정
부산의 한 방산업체 공장에서 총기 개발 직원이 총상을 입고 숨진 채 발견됐다.
25일 부산경찰청 등에 따르면 이날 오전 8시35분쯤 부산 기장군 철마면 방산업체 SNT모티브에서 30대 남성 직원 A씨가 머리에 피를 흘리며 쓰러진 채 발견됐다. 이날 오전 출근한 동료가 A씨를 발견해 119에 신고했고, 구급대는 현장에서 사망을 확인하고 경찰에 사건을 넘겼다.
경찰과 소방당국은 총기로 인한 사고로 추정하고 있으며 국립과학수사연구소가 현장 감식을 진행 중이다.
A씨는 총기 개발 부서 소속 직원으로 파악됐다. A씨가 발견된 장소는 총기 생산 라인이 아닌 개발된 총기를 실험해보는 곳으로, 해당 공간에는 많은 총기가 있었던 것으로 전해졌다. A씨는 전날 퇴근하지 않고 회사에 남아있었던 것으로 추정된다.
경찰은 A씨의 출입 기록이나 CCTV 등을 확보해 조사 중이다. 경찰은 회사의 총기 안전 관리 체계도 점검해 볼 예정인 것으로 알려졌다.
SNT모티브는 사고 직후 방산 “인명사고에 따른 자체적인 생산중단을 결정했다”고 공시했다. SNT모티브는 이날부터 28일까지 조업을 중단한다.
경찰 관계자는 “A씨가 가족에게 보낸 메일이 발견됐으며 현재까지 타살로 볼만한 정황은 없다”며 “사고 경위를 면밀하게 조사할 예정”이라고 전했다.
