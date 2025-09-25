크래프톤 배틀그라운드, 할로윈 맞아 스티디비 토일렛과 협업

크래프톤은 ‘PUBG: 배틀그라운드’와 ‘배틀그라운드 모바일’이 유튜브 애니메이션 시리즈 ‘스키비디 토일렛(Skibidi Toilet)’과 협업한다고 25일 밝혔다.

이번 협업은 다음 달 할로윈 시즌을 맞아 스키비디 토일렛 세계관을 접목해 플랫폼별로 다양한 콘텐츠를 선보인다.