드림에이지, ‘아키텍트’ 홍보 모델 배우 류승룡·코미디언 김원훈 발탁

드림에이지는 다음 달 22일 정식 출시를 앞둔 신작 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘아키텍트: 랜드 오브 엑자일’의 공식 홍보 모델로 배우 류승룡과 코미디언 김원훈을 발탁했다.

드림에이지는 공개한 티저 이미지를 통해 ‘새로운 기회의 땅’ 아키텍트의 세계로 여정을 떠나는 두 사람의 활약상을 예고했다. 향후 다양한 콘텐츠를 순차 공개할 예정이다.