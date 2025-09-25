전남도, 블랙록의 재생에너지 기반 AI 데이터센터 유치 총력

풍부한 자원·안정적 용수·대규모부지 등 갖춘 솔라시도 제안



정부와 협력…블랙록 투자·AI 데이터센터 유치 적극 뒷받침

전남도는 이재명 대통령이 지난 23일 세계 최대 자산운용사 블랙록과 AI 산업 전반에 걸친 협력 양해각서(MOU)를 체결한 것을 계기로, 재생에너지 기반이 최적화된 전남에 블랙록 AI 데이터센터를 유치하겠다고 밝혔다.