트럼프, 1년간 ‘4조2000억’ 벌었다…가상화폐 수입↑

포브스 보도…자산 총액 10조2000억원

부동산·SNS 사업 수입도 크게 증가

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

이에 더해 뉴욕과 시카고 트럼프 타워 등 미국 각지에 산재한 건물 자산가치도 12억 달러(약 1조6800억원)에 달하는 것으로 추산됐으며,