트럼프, 1년간 ‘4조2000억’ 벌었다…가상화폐 수입↑
포브스 보도…자산 총액 10조2000억원
부동산·SNS 사업 수입도 크게 증가
도널드 트럼프 미국 대통령 자산 총액이 73억 달러(약 10조2300억원)에 달하는 것으로 집계됐다.
가상화폐 관련 사업으로 자산이 20억 달러(약 2조8천억 원) 불어난 게 자산 증식에 큰 영향을 줬다.
미국 경제 매체 포브스는 24일(현지시간) 트럼프 대통령 자산이 지난 1년 동안 30억 달러(약 4조2000억원) 증가했다면서 이 같이 보도했다.
트럼프 대통령 자산은 대선 이후 폭발적으로 오른 것으로 나타났다. 대선 전까지만 해도 지지부진했던 암호화폐 사업이 자산 상승을 견인했다.
트럼프 대통령 장남 트럼프 주니어와 차남 에릭이 주도하는 가상자산 플랫폼 ‘월드 리버티 파이낸셜’(WLF)은 지난해 대선 승리 후 급성장했다.
취임 전 출시한 트럼프 대통령 부부 밈 코인이 폭등해 큰 수익을 냈고, 아랍에미리트(UAE) 회사가 스테이블 코인 사업에 거액을 투자하기로 했다.
트럼프 대통령은 지난 대선 당시 미국을 ‘가상화폐 수도’로 만들겠다고 공언했고, 트럼프 2기 행정부 출범과 함께 가상화폐 친화적 정책을 추진하고 있다.
트럼프 대통령이 설립한 SNS 트루스소셜 가치가 상승한 것도 영향을 끼쳤다.
현재 트루스소셜 가치는 20억 달러에 달하는데, 지난해 매출은 360만 달러(약 50억원)에 불과하지만 대선 후 주가가 크게 올랐다
거품이 일부 빠진 상태이지만, 트럼프 대통령 일가는 수십억 달러 상당 지분을 보유 중이다.
트럼프 대통령이 미국과 영국 등 13곳에 달하는 골프장과 리조트 자산가치는 13억 달러(약 1조8000억원)에 달하는 것으로 집계됐다.
이에 더해 뉴욕과 시카고 트럼프 타워 등 미국 각지에 산재한 건물 자산가치도 12억 달러(약 1조6800억원)에 달하는 것으로 추산됐으며, 한때 침체했던 트럼프 브랜드에 대한 라이선스 사업도 대선 이후 활황세를 보이고 있다.
외국 개발업자들이 트럼프 브랜드를 붙이기 위해 몰려들면서 자산이 4억 달러(약 5500억원) 증가했다.
포브스는 트럼프 대통령 임기가 3년 이상 남아있는 만큼 그의 자산이 향후 수십억 달러 이상 늘어날 것으로 분석했다.
