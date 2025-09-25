동북아 사막화 막자…산림청, 중국·몽골과 힘 모은다

24~25일 몽골 울란바토르에서 열린 '동북아사막화방지 협의체 국제포럼 및 운영위원회'에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 산림청 제공

동북아환경협력계획(NEASPEC)과 공동 개최했다.

참석 국가·기관들은 ‘토지와 자연 재난’이라는 주제로 각 국가의 산림재난 관련 정부 대응 정책과 연구 사례를 공유했다.

우리나라는 국내 산림재난 대응 현황을 비롯해 유엔식량농업기구(FAO), 아시아산림협력기구(AFoCO) 등을 통해 추진 중인 글로벌 산림재난 관리 협력 활동 사례를 소개했다.

25일 개최된 동북아사막화방지네트워크 운영위원회에서는 ‘사막화 방지를 위한 공동 사막화 발원지도 작성 시범사업’ 계획에 합의하는 한편, 사막화 방지를 위한 공동 연구 추진계획을 논의했다.