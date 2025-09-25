40대 사망원인 2위는 ‘암’…깜짝 놀란 1위는 ‘자살’

통계에 따르면

부동의 사망원인 1위는 ‘암’으로, 전체 사망자의 4명 중 1명꼴(24.8%)이다.

인구 10만명당 암에 의한 사망자 수인 암 사망률은 174.3명으로 지난해보다 7.5명(4.5%) 증가했다.

사망률은 암에 이어 심장질환(65.7명), 폐렴(59.0명), 뇌혈관 질환(48.2명), 자살(29.1명), 알츠하이머(23.9명), 당뇨병(21.7명), 고혈압성 질환(16.1명) 순으로 나타났다.

자살 사망자 수는 1만4872명으로 전년보다 894명(6.4%) 늘었다. 자살자 수는 2년 연속 증가했는데, 2011년 이후 13년 만에 최고치다.

10대 사망자 중에서 자살이 자치하는 비중은 2023년 46.1%에서 지난해 48.2%로, 30대에서는 40.2%에서 44.4%로 각각 증가했다.