“휴대전화 좀 빌려달라”…장애인 돈 훔쳐 달아난 10대 검거
전동휠체어를 탄 장애인으로부터 돈을 훔쳐 달아난 10대 청소년들이 소년원에 입소했다.
대전대덕경찰서는 특수절도 혐의로 A군(16)과 B군(17)을 대전가정법원 소년부에 송치했다고 25일 밝혔다.
A군 등은 지난 5월 23일 대덕구에 있는 한 은행 앞에서 전동휠체어를 탄 50대 장애인 C씨에게 “휴대전화 배터리가 없는데 전화 한 통화만 하게 해달라”며 전화를 빌린 뒤 휴대전화 케이스에 있는 현금 37만원을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.
이들은 범행 전 C씨가 지인들에게 “휴대전화 요금을 내러 은행에 간다”고 이야기를 하는 것을 듣고 현금이 있을 거라 생각해 그를 따라다녔다고 한다.
A군 등은 경찰조사에서 “피해자가 휠체어를 타고 있어서 못 따라올 것 같았다”고 진술한 것으로 알려졌다. 이들은 이전에도 비슷한 절도 행각을 수차례 벌였던 것으로 조사됐다.
경찰 관계자는 “2명 모두 동행영장이 발부돼 가정법원 심리 후 소년원에 입소했다”고 밝혔다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사