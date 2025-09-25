시사 전체기사

“휴대전화 좀 빌려달라”…장애인 돈 훔쳐 달아난 10대 검거

입력:2025-09-25 14:02
공유하기
글자 크기 조정
훔친 돈을 나누고 있는 A군과 B군. 대전경찰청 제공

전동휠체어를 탄 장애인으로부터 돈을 훔쳐 달아난 10대 청소년들이 소년원에 입소했다.

대전대덕경찰서는 특수절도 혐의로 A군(16)과 B군(17)을 대전가정법원 소년부에 송치했다고 25일 밝혔다.

A군 등은 지난 5월 23일 대덕구에 있는 한 은행 앞에서 전동휠체어를 탄 50대 장애인 C씨에게 “휴대전화 배터리가 없는데 전화 한 통화만 하게 해달라”며 전화를 빌린 뒤 휴대전화 케이스에 있는 현금 37만원을 훔쳐 달아난 혐의를 받고 있다.

이들은 범행 전 C씨가 지인들에게 “휴대전화 요금을 내러 은행에 간다”고 이야기를 하는 것을 듣고 현금이 있을 거라 생각해 그를 따라다녔다고 한다.

A군 등은 경찰조사에서 “피해자가 휠체어를 타고 있어서 못 따라올 것 같았다”고 진술한 것으로 알려졌다. 이들은 이전에도 비슷한 절도 행각을 수차례 벌였던 것으로 조사됐다.

경찰 관계자는 “2명 모두 동행영장이 발부돼 가정법원 심리 후 소년원에 입소했다”고 밝혔다.

대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
태어난 지 일주일 된 갓난아기를 ‘끈’에 칭칭…왜?
‘43억 횡령’ 황정음, 1심서 ‘집유 4년’
전유성, 폐기흉 증상 악화… “호흡 힘들지만 이야기는 나눠”
싱크홀에 아내 잃었는데…경찰, 운전한 80대 남편에 책임 물어
“자동 업데이트 끄세요” 카톡 개편에 ‘업데이트 차단법’ 공유 ↑
“요청 안 해” “그럴리가” 신라호텔 결혼식 ‘돌연 취소’ 배경은
“3개월간 210회 방문” 대통령실 단골 카페는 ‘어디’
“성매매, 한국인 이미지 실추시켜” 라오스 주재 韓 대사관, 공개 경고
국민일보 신문구독